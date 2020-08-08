Роналду: мы должны реализовать самые высокие ожидания наших фанатов

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду подвёл итоги сезона в "Инстаграме".

Фото: инстаграм Роналду

Напомним, что по итогам прошедшего сезона "Ювентус" выиграл девятое чемпионство подряд. При этом команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч "Лиону" из-за правила гостевого гола.



Вчера было объявлено об увольнении главного тренера "Юве" Маурицио Сарри. Его место занял экс-игрок итальянского клуба Андре Пирло.



"Сезон 2019/20 закончился для нас намного позже, чем обычно, но все же раньше, чем мы ожидали. Наступило время проанализировать наши взлеты и падения.



Мы гордимся ещё одной победой в чемпионате Италии в такой трудный сезон. Лично я забил 37 голов за "Ювентус" и 11 за сборную Португалии - это то, что заставляет меня смотреть вперёд с новыми амбициями и желанием добиваться большего. Но фанаты требуют от нас большего. И мы должны реализовать их самые высокие ожидания", - написал Роналду в социальных сетях.