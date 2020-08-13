Защитник киевского "Динамо" заинтересовал "Наполи"

Защитник киевского " Динамо " Виталий Миколенко может продолжить карьеру в "Наполи".

dynamo.kiev.ua

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб видит в 21-летнем игроке замену Мариу Рую, который летом может покинуть "Наполи".



Киевляне хотят выручить за Миколенко 35 миллиона евро.



В прошлом сезоне футболист провел 23 матча, в которых отметился 3 голами и 4 ассистами.