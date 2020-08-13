Защитник киевского "Динамо" заинтересовал "Наполи"

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в "Наполи".
dynamo.kiev.ua
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб видит в 21-летнем игроке замену Мариу Рую, который летом может покинуть "Наполи".

Киевляне хотят выручить за Миколенко 35 миллиона евро.

В прошлом сезоне футболист провел 23 матча, в которых отметился 3 голами и 4 ассистами.

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Теги: Динамо Киев Наполи Серия А Зарубежные трансферы
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