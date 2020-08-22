Бывший игрок "Ростова" покинет римский клуб в это трансферное окно. Скорее всего, Баштуш продолжит карьеру в Турции, где на него претендуют "Фенербахче", "Бешикташ" и "Истанбул Башакшехир".
28-летний анголец защищал цвета "Ростова" с 2013 по 2016 год.
Источник: Твиттер журналиста Николо Скиры
Бывший игрок "Ростова" Баштуш покинет "Лацио"
Защитник "Лацио" Баштуш близок к смене клубной прописки.
Фото: ФК "Ростов"
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