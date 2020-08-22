Сообщается, что туринский клуб ведет переговоры с игроками о расторжении контракта по обоюдному согласию.
Хедира выступает за "Ювентус" с 2015 года, перейдя из мадридского "Реала". Игуаин перешел в "Ювентус" в 2016 году из "Наполи".
В минувшем сезоне "Ювентус" в девятый раз подряд выиграл Серию А.
Источник: Gianlucadimarzio.com
"Ювентус" расторгнет контракты с Игуаином и Хедирой
"Ювентус" планирует расстаться с Гонсало Игуаином и Сами Хедирой.
Global Look Press
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!