Миланский клуб согласовал с Ибрагимовичем новый контракт. Соглашение с 38-летним шведом будет действовать до 2021 года, сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Ибрагимович перешел в "Милан" из "Лос-Анджелес Гэлакси" в январе этого года.
В прошлом сезоне Серии А шведский нападающий в составе "Милана" провел 18 матчей и забил 10 мячей.
"Милан" согласовал новый контракт с Ибрагимовичем
Нападающий Златан Ибрагимович останется в "Милане".
Фото: ФК "Милан"
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