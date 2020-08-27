Новый сезон Серии А по просьбе "Интера" может начаться на неделю позже

Миланский "Интер" направил официальный запрос в Федерацию футбола Италии с просьбой о переносе старта чемпионата на неделю.

Фото: ФК "Интер"

Данная просьба вызвана поздним окончанием сезона для итальянского клуба из-за финала Лиги Европы, который прошёл 21 августа. В титульном матче команда Конте уступила "Севилье" со счётом 3:2.



Напомним, что старт чемпионата Италии сезона 2020/2021 был намечен 19 сентября.



Источник: Football Italia со ссылкой на Il Corriere della Sera