Сообщается, что владелец американского клуба Дэвид Бекхэм провел переговоры с "Ювентусом" на предмет возможного трансфера аргентинца.
Ранее стало известно, что новый наставник туринцев Андреа Пирло не заинтересован в услугах Игуаина. Соглашение 32-летнего игрока с "Юве" истекает через год.
Источник: Calciomercato
Игуаин может продолжить карьеру в клубе Бекхэма
Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин может перейти в клуб MLS "Интер Майами".
Фото: ФК "Ювентус"
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