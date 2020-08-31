Игуаин может продолжить карьеру в клубе Бекхэма

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин может перейти в клуб MLS "Интер Майами".

Фото: ФК "Ювентус"

Сообщается, что владелец американского клуба Дэвид Бекхэм провел переговоры с "Ювентусом" на предмет возможного трансфера аргентинца.



Ранее стало известно, что новый наставник туринцев Андреа Пирло не заинтересован в услугах Игуаина. Соглашение 32-летнего игрока с "Юве" истекает через год.



Источник: Calciomercato