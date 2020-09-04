Сообщается, что из-за надрыва мышцы задней поверхности бедра новичок не сможет дебютировать в Серии А в сентябре. Скорее всего, хавбек выйдет на поле после матчей сборных, которые пройдут в октябре.
Напомним, 1 сентября россиянин прибыл в Италию. 2 числа были опубликованы первые фотографии хавбека в форме итальянского клуба. Миранчук взял себе 59-й номер. С таким же он выступал в "Локомотиве".
В нынешнем сезоне на счету Миранчука 4 матча, в которых он забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Игрок получил травму в матче со "Спартаком". Футболист держался за заднюю поверхность бедра, покидая поле.
Источник: Metaratings
Источник: Миранчук не дебютирует за "Аталанту" до октября, травма оказалась серьезнее
Травма полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука оказалась серьезной.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
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