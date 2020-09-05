Сообщается, что на восстановление после травмы 24-летнему футболисту потребуется 30-40 дней.
"Аталанта" на старте нового сезона чемпионата Италии сыграет с "Лацио", "Торино" и "Кальяри".
Клуб из Бергамо на этой неделе официально объявил о подписании контракта с Миранчуком. Футболист получил травму 23 августа в игре со "Спартаком".
Источник: Tuttosport
Алексей Миранчук пропустит еще 30-40 дней
Новичок "Аталанты" Алексей Миранчук не дебютирует за новый клуб раньше октября.
Фото: © РИА Новости
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