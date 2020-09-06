Словенец пропустил концовку минувшего сезона Серии А и не тренировался с командой. Официальной причиной отсутствия игрока "Аталанта" назвала проблемы личного характера. В СМИ сообщали, что Иличич не мог играть из-за приступов депрессии.
Ранее главный тренер итальянского клуба рассказал, что экс-полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук приобретался "Аталантой" на замену 32-летнему хавбеку.
В минувшем сезоне чемпионата Италии Иличич провел 26 матчей, забил 15 голов и сделал 8 голевых передач.
Источник: Football Italia
Иличич в понедельник возобновит тренировки с "Аталантой"
Полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич планирует с понедельника вернуться к тренировкам с командой.
Фото: ФК "Аталанта"
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