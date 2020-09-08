Роналду: играть без болельщиков - как сходить в цирк без клоунов

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду выразил мнение о проведении игр без болельщиков на трибунах.

Фото: Reuters

- Мне нравится, когда с трибун свистят. Это меня заводит. Но здоровье превыше всего. Если ВОЗ говорит, что условия небезопасны, то пусть будет так. Самое главное - это люди.



Но вообще играть без болельщиков – это как сходить в цирк и не увидеть клоунов, как сходить в сад и не увидеть цветов, – цитирует Роналду Record.



Напомним, во вчерашнем матче со сборной Швеции форвард открыл счет, искусно исполнив штрафной. Роналду отправил мяч в ворота точным ударом с 23-х метров. В середине второго тайма Криштиану оформил дубль, забив 101-й гол за национальную команду. Первым 100 голов за сборную забил иранский футболист Али Даеи. Он является рекордсменом по количеству мячей за сборную - 109. Чтобы обновить рекорд, португальцу нужно забить еще 8 голов.