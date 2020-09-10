Президент "Наполи" заразился коронавирусом. Об этом он узнал на собрании президентов клубов Серии А

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заразился COVID-19.
Фото: ФК "Наполи"
Тест 71-летнего Де Лаурентиса показал положительный результат, сообщает официальный сайт "Наполи".

Де Лаурентис стал президентом "Наполи" в 2004 году. В прошлом сезоне Серии А неаполитанская команда заняла седьмое место в турнирной таблице.

Отметим, что о заболевании Де Лаурентис узнал на собрании президентов клубов Серии А, куда он приехал без маски. Перед этим президенту "Наполи" стало плохо, но он решил, что это аллергия на устриц. Де Лаурентис сдал тест, но не стал ждать результата и отправился на встречу президентов клубов Серии А.

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Теги: Серия А Наполи Де Лаурентис
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