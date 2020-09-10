"Мы давно следили за Алексеем Миранчуком и мы гордимся этим трансфером. Последние три сезона мы внимательно следили за Миранчуком и уверены, что он сможет себя проявить. Для него всё будет непривычно, но он попал сюда в правильное время, чтобы развиваться", - сказал Перкасси в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в начале сентября за 14,5 млн евро. Соглашение подписано на четыре года.
Гендиректор "Аталанты" заявил, что в клубе гордятся трансфером Миранчука
Генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси рассказал о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Аталанта"
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