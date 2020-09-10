"Суммы назывались разные, 50-70 млн евро. Это заявляла "Аталанта". Это реально и возможно. Не будем забегать вперед. Деньги - вопрос серьезный", - сказал Шпинев в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Напомним, что Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в начале сентября. трансферная стоимость игрока составила 14,5 млн евро.
Агент Миранчука заявил, что в будущем хавбек может стоить 50-70 млн евро
Агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев поделился своим мнением о возможной трансферной стоимости игрока в будущем.
Фото: ФК "Аталанта"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!