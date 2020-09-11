Сообщается, что 25-летний россиянин получит бонус в размере 2 млн евро от своего трансфера в "Аталанту".
Напомним, что "Аталанта" приобрела Миранчука в "Локомотива" за 14,5 млн евро в начале сентября. Контракт подписан на четыре года.
Источник: РБ-Спорт
Источник: Алексей Миранчук получит бонус в размере 2 млн евро от перехода в "Аталанту"
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук получит бонус от трансфера в итальянский клуб.
Фото: ФК "Аталанта"
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