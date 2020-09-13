Встреча завершилась со счетом 5:0. Голами отметились Криштиану Роналду, Аарон Рэмзи, Марко Пьяца и Портанова, на счету которого дубль.
Эта игра стала первой для Андреа Пирло на посту главного тренера "Ювентуса".
20 сентября "Ювентус" в 1-м туре чемпионата Италии сыграет на своем поле с "Сампдорией".
"Ювентус" разгромил "Новару" в дебютном матче Пирло, Роналду отметился голом
"Ювентус" одержал победу над "Новарой" в товарищеском матче.
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