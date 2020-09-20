"Если не считать "Юве", который всегда активен на рынке, я думаю, что "Аталанта" совершила лучший трансфер, подписав Миранчука. Это игрок атакующего плана, который готов выступать в итальянском чемпионате и забьет много мячей", - приводит слова Кутузова juvenews.
Также экс-футболист заявил, что итальянский клуб вряд ли промахнется с трансфером российского хавбека, поскольку в "Аталанте" умеют работать с игроками.
Напомним, что Алексей Миранчук сможет дебютировать за новую команду в октябре, на данный момент игрок восстанавливается от повреждения.
Экс-игрок "Милана": "Аталанта" совершила лучший трансфер Серии А, подписав Миранчука
Бывший игрок сборной Белоруссии и "Милана" Виталий Кутузов оценил переход Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: Rusfootball.info
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