Экс-игрок "Милана": "Аталанта" совершила лучший трансфер Серии А, подписав Миранчука

Бывший игрок сборной Белоруссии и " Милана " Виталий Кутузов оценил переход Алексея Миранчука в "Аталанту".

Фото: Rusfootball.info

"Если не считать "Юве", который всегда активен на рынке, я думаю, что "Аталанта" совершила лучший трансфер, подписав Миранчука. Это игрок атакующего плана, который готов выступать в итальянском чемпионате и забьет много мячей", - приводит слова Кутузова juvenews.



Также экс-футболист заявил, что итальянский клуб вряд ли промахнется с трансфером российского хавбека, поскольку в "Аталанте" умеют работать с игроками.



Напомним, что Алексей Миранчук сможет дебютировать за новую команду в октябре, на данный момент игрок восстанавливается от повреждения.