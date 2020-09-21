На дневной тренировке, которая прошла сегодня, 21 сентября, россиянин вместе с хавбеком команды Маттео Пессиной занимался по индивидуальной программе. Встреча "Аталанты" с "Торино" состоится 26 сентября.
Сообщалось, что Миранчук сможет дебютировать за новую команду лишь в середине или конце октября. Он перебрался в итальянский клуб летом 2020 года. По данным СМИ, "Аталанта" заплатила за игрока порядка 14,5 млн евро.
Источник: сайт "Аталанты"
Миранчук тренировался по индивидуальной программе в преддверии матча с "Торино"
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук продолжает восстановление после получения травмы в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Аталанта"
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