Миранчук тренировался по индивидуальной программе в преддверии матча с "Торино"

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук продолжает восстановление после получения травмы в матче 4-го тура РПЛ со " Спартаком ".

Фото: ФК "Аталанта"

На дневной тренировке, которая прошла сегодня, 21 сентября, россиянин вместе с хавбеком команды Маттео Пессиной занимался по индивидуальной программе. Встреча "Аталанты" с "Торино" состоится 26 сентября.



Сообщалось, что Миранчук сможет дебютировать за новую команду лишь в середине или конце октября. Он перебрался в итальянский клуб летом 2020 года. По данным СМИ, "Аталанта" заплатила за игрока порядка 14,5 млн евро.



Источник: сайт "Аталанты"