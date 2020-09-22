"Аталанта" хорошо работает на рынке. Они купили Миранчука, который был лучшим игроком в России. Он прибыл в Италию в момент своего явного профессионального роста. На бумаге это очень важная покупка", - приводит слова Дзаккардо Tuttomercatoweb.
Напомним, что 4 сентября нынешнего года "Аталанта" объявила о переходе полузащитника Алексея Миранчука из "Локомотива" за 14,5 млн евро. В составе "железнодорожников" 24-летний футболист провел 178 матчей и забил 32 гола. На данный момент хавбек тренируется по индивидуальной программе. Ожидается, что дебют россиянина за итальянский клуб произойдёт не раньше октября.
Первый матч "Аталанты" в новом сезоне Серии А пройдет 26 сентября. Команде из Бергамо предстоит выезд в Турин, где она встретится с "Торино". Начало матча - в 16:00 по Москве.
Дзаккардо: Миранчук был лучшим игроком в России, для "Аталанты" это важная покупка
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Кристиан Дзаккардо поделился мнением о работе "Аталанты" в нынешнее трансферное окно.
Фото: ФК "Аталанта"
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