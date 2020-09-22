Дзаккардо: Миранчук был лучшим игроком в России, для "Аталанты" это важная покупка

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Кристиан Дзаккардо поделился мнением о работе "Аталанты" в нынешнее трансферное окно.

Фото: ФК "Аталанта"