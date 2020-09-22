"Роме" присудили техническое поражение в матче с "Вероной"

"Рома" получила техническое поражение по итогам матча 1-го тура Серии А с "Вероной".

Фото: ФК "Рома"

Встреча команд завершилась со счетом 0:0. В стартовом составе "Ромы" в том матче на поле вышел полузащитник Амаду Диавара. Как позже оказалось, в заявку на сезон он был включен как игрок не старше 22 лет, однако 17 июля ему исполнилось 23 года.



Это послужило поводом для того, чтобы засчитать римлянам поражение со счетом 0:3. Апелляцию "Ромы" была отклонена.



В матче 2-го тура чемпионата Италии "Рома" примет на своем поле "Ювентус". Начало встречи - 27 сентября в 21:45 по Москве.



Источник: сайт Серии А