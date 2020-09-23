Сообщается, что 35-летний футболист недоволен, что за два года в Турине не смог выиграть Лигу чемпионов и шестой Золотой Мяч. Перед окончанием карьеры Роналду хочет присоединиться к проекту, где он будет бороться за высшие клубные трофеи.
В первом матче Серии А Роналду забил гол и отдал голевую передачу.
Источник: Football Italia.
СМИ: Роналду рассматривает уход из "Ювентуса" в конце сезона
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть команду в конце сезона.
Фото: Getty Images
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