СМИ: Роналду рассматривает уход из "Ювентуса" в конце сезона

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть команду в конце сезона.

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Сообщается, что 35-летний футболист недоволен, что за два года в Турине не смог выиграть Лигу чемпионов и шестой Золотой Мяч. Перед окончанием карьеры Роналду хочет присоединиться к проекту, где он будет бороться за высшие клубные трофеи.



В первом матче Серии А Роналду забил гол и отдал голевую передачу.



Источник: Football Italia.