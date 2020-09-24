"Вчера у меня был отрицательный результат на Covid, а сегодня - положительный. Никаких симптомов не было. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея", - написал Ибрагимович в своем Твиттере.
Ранее сообщалось, что защитник "Милана" Леонардо Дурте также заразился коронавирусом.
Сегодня "Милан" проведет поединок отбора Лиги Европы с "Буде-Глимт".
Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович отреагировал на заражение коронавирусом.
Фото: Getty Images
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