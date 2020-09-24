Лукаку: расизм по-прежнему есть во всей Европе, и это абсурд

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку считает абсурдным проявление расизма в Европе.

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— Италия — лучшая страна, в которой я когда-либо был. Итальянцы встретили меня с распростертыми объятиями, за что я им благодарен.



Однако расизм по-прежнему есть во всей Европе, и это абсурд, — рассказал футболист в интервью La Gazzetta dello Sport.



Бельгиец сообщил, что однажды он столкнулся с такой проблемой и в Италии, он отреагировал и больше такого не было.



27-летний Лукаку выступает за "Интер" с лета 2019 года. В прошлом сезоне бельгиец вместе с командой дошёл до финала Лиги Европы, где итальянцы уступили "Севилье".