Число заболевших коронавирусом игроков "Дженоа" увеличилось до 18

Итальянский "Дженоа" объявил о положительных результатах на коронавирус ещё у трёх футболистов команды

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Сегодня стало известно, что положительные тесты сдали Доменико Кришито, Давиде Бираски и Дариан Малес.



До этого клуб сообщал, что положительные тесты на Covid-19 были обнаружены у 15 футболистов, а также трёх членов персонала.



Источник: пресс-служба клуба.