Юристы "Наполи" проводят с руководством Серии A переговоры о возможности переноса встречи 3 тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Наполи", которая должна начаться 4 октября в 21:45 по московскому времени. Такую информацию опубликовал в своем твиттере итальянский журналист Николо Скира.
По сведениям Скиры, неаполитанцы не отправятся в Турин на матч и пытаются договориться о его переносе, чтобы избежать технического поражения за неявку.
Ранее появлялась информация о двух случаях коронавируса в лагере "Старой Синьоры". Тем не менее, официальный сайт "Ювентуса" сообщил, что матч должен пройти по расписанию.
"Наполи" одержал на старте чемпионата две победы с общим счетом 8:0 и с 6 очками возглавлял турнирную таблицу Серии A после двух туров. На счету "Ювентуса" 4 очка - победа 3:0 над "Сампдорией" и гостевая ничья 2:2 с "Ромой".
Источник: "Наполи" пытается добиться переноса игры с "Ювентусом"
Юристы "Наполи" ведут переговоры о переносе матча 3 тура Серии A против туринского "Ювентуса".
Фото: AFP
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