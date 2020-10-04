Ранее хавбек занимался индивидуально из-за травмы. Как сообщает источник, главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини планирует подключить Миранчука к партнерам для подготовки к предстоящим играм против "Наполи" и "Сампдории". Во время перерыва на матчи сборных россиянин и остальные игроки, которые остались в расположении клуба, будут работать с игроками молодежного состава.
После 3-х туров "Аталанта" с 9 очками лидирует в чемпионате Италии. Следующий матч подопечные Гасперини проведут на выезде с "Наполи". Встреча состоится 17 октября в 16:00 по Москве.
Источник: Metaratings.ru
Миранчук с новой недели начнет тренировки в общей группе "Аталанты"
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук на новой неделе приступит к полноценным тренировкам.
Фото: ФК "Аталанта"
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