Футболисты "Наполи" не приехали на матч с "Ювентусом"

Главный судья матча "Ювентус" — "Наполи" Даниэле Довери завершил встречу спустя 45 минут с официального времени начала из-за неявки футболистом неаполитанской команды.

Фото: ФК "Ювентус"

"Ювентус" был готов выйти на поле, чтобы сыграть с "Наполи", однако футболисты гостевой команды сейчас находятся у себя дома в Неаполе. Местные органы здравоохранения в целях безопасности из-за коронавируса запретили неаполитанской команде приезжать на матч. В Серии А заявили, что "Наполи" не может доказать невозможность сыграть встречу с туринским клубом, ввиду этого она не была отменена.



Напомним, что "Наполи" одержал 2 победы в стартовых турах чемпионата Италии. Следующий матч подопечных Дженнаро Гаттузо запланирован на 17 октября. Неаполитанцы встретятся с "Аталантой".



У "Ювентуса" же после 2-х туров в активе 4 очка. В 4-м туре туринский клуб проведет выездной матч против "Кротоне".