Первое место занял нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который в год зарабатывает 31 млн евро в год. Второе место у одноклубника португальца Маттейса де Лигта - 8 млн евро в год. На третьем месте расположились Ромелу Лукаку ("Интер"), Эдин Джеко ("Рома") и Кристиан Эриксен ("Интер") - по 7,5 млн евро.
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук заработает 1,5 млн евро за год.
Роналду зарабатывает больше всех в Серии А
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовала рейтинг зарплат игроков Серии A.
Фото: Getty Images
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