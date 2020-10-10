Источник: опорник "Дженоа" и сборной Дании Шене может перейти в российский клуб

Опорный хавбек сборной Дании и "Дженоа" Лассе Шене может переехать в РПЛ.

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Опорный полузащитник "Дженоа" Лассе Шене, являющийся игроком сборной Дании, может перейти в клуб из РПЛ в это трансферное окно, сообщает телеграм-канал "Добрый Пруф". 34-летний игрок не включен в заявку итальянского клуба на сезон, и рассматривает другие варианты продолжения карьеры.



В прошлом сезоне Шене сыграл за "Дженоа" 34 матча, в которых забил 3 гола и выполнил 3 результативных паса.