"Наполи" присудили техническое поражение и лишили одного очка за неявку на матч с "Ювентусом"

Дисциплинарная комиссия чемпионата Италии присудила "Наполи" техническое поражение со счётом 0:3 за неявку на матч 3-го тура с "Ювентусом".

Фото: ФК "Наполи"

В ходе заседания было постановлено, что у неаполитанской команды не было достаточных оснований для пропуска матча. Кроме поражения "Наполи" наказаны снятием одного очка.



Напомним, что местные органы здравоохранения из-за вспышки коронавируса в неаполитанской команде рекомендовали ей не приезжать на матч с "Ювентусом".



После технического поражения у "Наполи" стало 5 очков после 3-х туров Серии А. У туринской команды стало 7 очков, что позволит им подняться на 3-е место в чемпионате.



Источник: Официальный сайт Серии А