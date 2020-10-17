Матч "Интер" - "Милан" закончился победой условных гостей со счетом 2:1. На 12 минуте счет открыл Ибрагимович, добив мяч в ворота после собственного незабитого пенальти. Через 4 минуты Златан удвоил преимущество "Милана". На 28 минуте Ромелу Лукаку отыграл один мяч, но большего "Интернационале" добиться не удалось. После этой победы "Милан" возглавил турнирную таблицу Серии A с 12 очками после 4 матчей. "Интер" с 7 баллами после такого же количества игр занимает 6 позицию.
Наставник черно-синих Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды.
- В каждом матче мы создаем множество моментов, нам следует играть с холодной головой, действовать хладнокровнее у ворот соперника. Но я не могу жаловаться на отношение игроков к делу, старались изо всех сил. Реализуй мы больше моментов, люди говорили бы о том, насколько впечатляюще играет "Интер". Вместо этого мы говорим о поражении, а худшее поражение - в дерби, - заявил Конте в эфире телеканала Sky Sport Italia.
Конте - о проигрыше "Интера" "Милану": нам следует играть с холодной головой. Худшее поражение - в дерби
Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды в миланском дерби (1:2).
Фото: Getty Images
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