Смертин: уважаю Миранчука за отъезд в Европу. Попасть туда тяжело, еще сложнее заиграть

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин прокомментировал переход Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
— С одной стороны да, может быть неплохо. Но с другой — это Европа. Знаю, что Алексей с характером. Говорили, что он мог бы играть в Испании, не знаю. Италия — тоже очень хорошего уровня чемпионат.

Очень уважаю Алексея за такое решение. Это же относится и к Головину. Те, кто пытаются играть в больших чемпионатах и ставят цель расти дальше, заслуживают уважения. Попасть в Европу тяжело, еще сложнее заиграть. А выступать долго дано единицам, — рассказал Смертин в интервью "Бизнес Online".

45-летний Смертин в Европе выступал за "Бордо"(115 матчей, три гола, одна голевая передача), "Челси"(25 матчей, гол и голевая передача), "Портсмут"(30 матчей), "Чарльтон"(20 матчей) и "Фулхэм"(25 матчей, два гола и две голевые передачи).

25-летний Миранчук стал игроком "Аталанты" в начале сентября, перейдя из "Локомотива" за 14,5 млн евро. Хавбек впервые попал в заявку клуба из Бергамо на матч с "Наполи" (1:4), но не вышел на поле.

24-летний Головин выступает за французский "Монако" с лета 2018 года. Клуб заплатил за футболиста ЦСКА 30 млн евро. За "монегасков" россиянин провёл 67 матчей, забил семь голов и отдал девять голевых передач.

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Теги: Аталанта Смертин Монако Головин Миранчук Ал Серия А
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