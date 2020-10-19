Капозукка: с Миранчуком и Иличичем атака "Аталанты" является лучшей в Серии А

Бывший спортивный директор "Дженоа" Стефано Капозукка поделился мнением о новичке "Аталанты" полузащитнике Алексее Миранчуке.

Фото: ФК "Аталанта"

"Это выдающийся игрок превосходного уровня. Он прибыл травмированным, но уже успел восстановиться. Сегодня "Аталанта" с возвращением Миранчука и Иличича, безусловно, имеет сильнейшую атаку в Серии А", - передает слова Капозукку tuttomercatoweb.



Напомним, что из-за травмы Миранчук пока не провел ни одного матча за "Аталанту". Дебютировать за клуб из Бергамо 25-летний хавбек может 21 октября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Мидтьюлланна". Начало встречи - в 22:00.