Накануне Миранчук дебютировал за итальянский клуб в матче Лиги чемпионов с "Мидтьюлландом". Россиянин вышел на поле уже в концовке, но сразу сумел отличиться, забив классным ударом без размаха в девятку.
"Только мастер может забить так с места и полуразворота. Миранчук — это талант! Будет играть в "Барселоне", ещё посмотрите. Я тогда ещё говорил, что Лёша будет играть за границей, но никто не верил", - приводит слова тренера "Чемпионат".
Первый тренер Миранчука: Миранчук будет играть в "Барселоне"
Александр Воронков, первый тренер полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, поделился мнением о перспективах своего воспитанника.
Фото: Sportbox
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