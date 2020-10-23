Алексей Миранчук включен в заявку "Аталанты" на матч с "Сампдорией"

"Аталанта" объявила заявку на поединок 5-го тура Серии А против "Сампдории".

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В список игроков бергамской команды включен российский полузащитник Алексей Миранчук.



Напомним, что Миранчук несколько дней назад дебютировал за "Аталанту" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном", в котором и забил мяч в ворота датской команды.



Встреча "Аталанта" - "Сампдотрия" состоится 24 октября.