В "сториз" в "инстаграме" Ибрагимович опубликовал фото Хабиба и написал: "Следуй за своим сердцем".
Также швед назвал россиянина лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.
Накануне Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC. После этого Хабиб сообщил, что завершает карьеру. Известно, что Нурмагомедов дружит со многими футболистами, включая Ибрагимовича и Криштиану Роналду.
Ибрагимович обратился к Нурмагомедову
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович обратился к российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову.
Фото: Calciomercato
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