Президент "Лацио": во влагалище всех женщин в мире есть бактерии, но это не значит, что они патогенные

Президент "Лацио" Клаудио Лотито прокомментировал ситуацию с зараженными коронавирусом в команде.

Фото: ФК "Лацио"

Споры разгорелись, когда некоторые игроки "Лацио", в частности Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша, дали положительный результат в двух матчах Лиги чемпионов УЕФА подряд, но отрицательный результат в матчах Серии А с "Торино" и "Ювентусом".



"Положительный - значит заразный, правда? Во влагалище всех женщин в мире есть бактерии, но это не значит, что они патогенные. Лишь в некоторых случаях они становятся патогенами и перерождаются.



Есть разница в интерпретации результатов. Наш медперсонал оценил Иммобиле, его проверка объема легких была лучше, чем раньше. У нас есть мазок, он отрицательный, как и его семья, так почему он не может сыграть против "Ювентуса" в воскресенье?



Наш директор Игли Таре тоже сдал тест положительный, но сейчас никто не может сказать нам, заражен или нет", - приводит слова Лотито La Repubblica.