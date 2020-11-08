"Ювентус" хочет продать Криштиану Роналду

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в ближайшее время может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Ювентус"
Как сообщает источник, туринский клуб не планирует продлевать контракт с 35-летним футболистом и хочет выставить его на продажу следующим летом, за год до истечения срока соглашения. Из-за пандемии коронавируса "Ювентусу" тяжело платить зарплату португальцу, которая составляет 31 млн евро в год.

Напомним, что Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" в 2018 году за 100 млн евро. В нынешнем сезоне Серии А Криштиану провел 4 матча, забил 6 голов, 2 из которых с пенальти, и сделал 1 ассист.

Источник: Sport.es

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Теги: Ювентус Роналду
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