"Миранчук — феномен! Его дешево отдали, вот что я могу сказать!" - приводит слова Семина "Чемпионат".
Напомним, что под руководством Семина Миранчук выступал в "Локомотиве". Трансфер россиянина обошелся "Аталанте" в 14,5 млн евро. В составе итальянского клуба полузащитник дважды выходил на замену и оба раза отличился забитым голом.
Семин - о голе Миранчука "Интеру": феномен! Его дешево отдали
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился эмоциями от гола полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в дебютном матче в Серии А против "Интера" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"
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