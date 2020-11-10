Сценаристами фильма выступили Якоб Бекман и Давид Лагеркранц, второй из них в соавторстве со шведским футболистом написал книгу "Я Златан".
Сам Ибрагимович принимает участие в проекте. Златан помогал в написании сценария фильма, съемки которого уже начались в Швеции и завершатся в Амстердаме.
В нынешнем сезоне итальянского чемпионата 39-летний нападающий провел 5 матчей в составе "Милана", забил 8 голов, 2 из которых с пенальти, а также сделал 1 результативную передачу.
Источник: "инстаграм" компании Lucky Red
Осенью 2021 года выйдет художественный фильм о Златане Ибрагимовиче
Осенью 2021 года состоится премьера художественного фильма "I am Zlatan" ("Я Златан"), посвященного нападающему "Милана" Златану Ибрагимовичу.
Фото: ФК "Милан"
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