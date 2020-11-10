"Ювентус" постарается выменять в ПСЖ Неймара летом 2021 года, отдав вместо него Криштиану Роналду, сообщают итальянские СМИ. Контракты обоих игроков заканчиваются в 2022 году, и переговоры об их пролонгации пока не имеют успеха. В то же время "Пари Сен-Жермен" - один из немногих клубов, которые точно смогут обеспечить запрашиваемые Роналду финансовые условия.
В текущем сезоне 35-летний Роналду забил 6 голов в 4 матчах итальянской Серии A и отдал голевой пас в 1 игре Лиги чемпионов. 28-летний Неймар в 4 встречах французской Лиги 1 забил 2 мяча и выполнил 3 результативные передачи, добавив к ним 1 ассист в 2 матчах ЛЧ.
Источник: Tuttomercatoweb
Источник: "Ювентус" летом попробует отдать в ПСЖ Роналду в обмен на Неймара
Летом 2021 года может произойти обмен звездными форвардами - Криштиану Роналду отправится в "Пари Сен-Жермен", а Неймар в "Ювентус".
Фото: Getty Images
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