Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис заявил, что стадион "Наполи" будет называться "Стадио Диего Армандо Марадона".
Рассматривались также варианты "Стадио Комунале Диего Марадона" и "Арена Диего Марадона".
Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября. Причина смерти - сердечный приступ. Марадоне было 60 лет.
В составе "Наполи" Диего Марадона дважды становился чемпионом Италии.
Источник: Football-italia.
Официально: Стадион "Наполи" будет назван в честь Марадоны
Домашняя арена "Наполи" "Сан-Паоло" официально будет переименована в честь Диего Марадоны.
Фото: "Getty Images"
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