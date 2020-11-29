Официально: Стадион "Наполи" будет назван в честь Марадоны

Домашняя арена "Наполи" "Сан-Паоло" официально будет переименована в честь Диего Марадоны.

Фото: "Getty Images"

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис заявил, что стадион "Наполи" будет называться "Стадио Диего Армандо Марадона".



Рассматривались также варианты "Стадио Комунале Диего Марадона" и "Арена Диего Марадона".



Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября. Причина смерти - сердечный приступ. Марадоне было 60 лет.



В составе "Наполи" Диего Марадона дважды становился чемпионом Италии.



Источник: Football-italia.