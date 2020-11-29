Мендеш ищет новый клуб для Лаутаро Мартинеса

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес намерен покинуть миланский клуб.

Фото: ФК "Интер"

Аргентинец принял окончательное решение и попросил известного агента Жорже Мендеша помочь ему в поиске новой команды. По информации источника, нападающий продолжит сотрудничать со своими непосредственными агентами Роландо Сарате и Бето Якой. Мендеш же нужен для того, чтобы помочь уйти из "Интера".



Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Лаутаро со стороны "Барселоны".



В нынешнем сезоне итальянской Серии А 23-летний аргентинец принял участие в 9-и встречах, в которых забил 5 голов и сделал результатиный пас.



Источник: Marca