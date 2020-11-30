"Миранчуку уже лучше. Повторный тест на COVID-19 он должен сдать через шесть дней. Только после отрицательного результата Алексей сможет выйти на поле и помочь "Аталанте", - сказал Сартори.
Таким образом, Миранчук точно не сыграет в матче Лиге чемпионов с "Мидтьюлланном" 1 декабря.
В текущем сезоне 25-летний Миранчук в составе "Аталанты" провел 4 матча и забил 2 мяча.
Источник: Metaratings.ru
Алексей Миранчук сдаст повторный тест на коронавирус через шесть дней
Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори прокомментировал ситуацию с коронавирусом у полузащитника команды Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Аталанта"
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