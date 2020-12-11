Агент Миранчука: на днях Алексей присоединится к общей группе "Аталанты"

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука, сообщил, что вскоре игрок вернется в общую группу команды из Бергамо.

Фото: "Аталанта"