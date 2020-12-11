Напомним, в конце ноября стало известно, что Алексей Миранчук заразился коронавирусом. По словам Шпинева, игрок хорошо себя чувствует. Пока он работает по индивидуальной программе, но в ближайшее время приступит к полноценным тренировкам.
"Алексей чувствует себя хорошо. Симптомы легкой простуды уже давно прошли. Сейчас он еще соблюдает самоизоляцию, тренируется по индивидуальной программе по согласованию с тренерским штабом. Ждем отрицательный тест. На днях Алексей присоединится к общей группе", - сказал Шпинев.
Отметим, что в текущем сезоне Миранчук провел за "Аталанту" четыре игры, в которых отметился двумя голами.
Источник: Sport24
Агент Миранчука: на днях Алексей присоединится к общей группе "Аталанты"
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука, сообщил, что вскоре игрок вернется в общую группу команды из Бергамо.
Фото: "Аталанта"
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