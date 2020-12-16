Ибрагимович планирует принять участие в следующем матче "Милана"



Форвард " Милана " Златан Ибрагимович намеревается выйти на поле уже в следующем матче своей команды.

Фото: Outlook India

20 декабря "Милан" проведёт поединок с "Сассуоло". В настоящее время 39-летний Ибрагимович залечивает травму бедра.



По данным Football Italia, форвард уже практически восстановился после травмы. Но он всё равно пропустит матч 13-го тура Серии А с "Дженоа", который состоится сегодня. Предполагается, что к встрече с "Сассуоло" Ибрагимович сможет набрать оптимальные кондиции.