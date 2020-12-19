"Аталанта" зимой продаст одного из своих лидеров

Полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес покинет клуб в зимнее трансферное трансферное окно.

Фото: ФК "Аталанта"

Аргентинец не попал в заявку команды на матч 13-го тура чемпионата Италии с "Ромой", который состоится 20 декабря. По информации источника, положение игрока в итальянском клубе с каждым днем ухудшается.



Напомним, что Гомес защищает цвета "Аталанты" с 2014 года. В итальянский чемпионат Алехандро перебрался из украинского "Металлиста".



Источник: "твиттер" журналиста Фабрицио Романо