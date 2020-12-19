Аргентинец не попал в заявку команды на матч 13-го тура чемпионата Италии с "Ромой", который состоится 20 декабря. По информации источника, положение игрока в итальянском клубе с каждым днем ухудшается.
Напомним, что Гомес защищает цвета "Аталанты" с 2014 года. В итальянский чемпионат Алехандро перебрался из украинского "Металлиста".
Источник: "твиттер" журналиста Фабрицио Романо
"Аталанта" зимой продаст одного из своих лидеров
Полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес покинет клуб в зимнее трансферное трансферное окно.
Фото: ФК "Аталанта"
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