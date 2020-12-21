"Я бы назвал это адаптацией к стране, к команде, к футболу. Тренер должен встроить его в игру команды, потому что "Аталанта" как раз славится своим командным футболом.
Сейчас конфликт с одним из игроков [с Папу Гомесом]… Возможно, Гасперини освобождает место для Алексея", - заявил Аршавин.
Алексей Миранчук перешел в состав "Аталанты" в сентябре этого года. В этом сезоне за итальянский клуб Миранчук провел 6 матчей, забив 2 гола. В общей сложности на поле в составе "Аталанты" он провел 80 минут.
"Аталанта" после 13-го тура идет на 7-м месте. В 12-ти матчах у этой команды 21 очко. В последнем матче бергамаски обыграли дома "Рому" со счетом 4:1.
Источник: Матч ТВ
Аршавин: возможно, Гасперини освобождает место для Миранчука в "Аталанте", конфликтуя с Гомесом
Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о малом количестве игрового времени российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Аталанта"
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