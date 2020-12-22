"Наполи" вернули одно очко, матч с "Ювентусом" будет переигран

Игра 3-го тура итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Наполи" будет переиграна, неаполитанцы выиграли апелляцию по делу об этом матче.
Фото: "Getty Images"
"Наполи" выиграл апелляцию по делу о несыгранном матче 3-го тура Серии А против "Ювентуса". Такое решение принял апелляционный комитет Олимпийского комитета Италии.

Напомним, неаполитанцы не смогли вылететь на эту встречу после того, как местный орган здравоохранения запретил полет в Турин из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в "Наполи".

Неаполитанцы добивались переноса игры, но руководство Серии А посчитала, что этих оснований недостаточно для переноса матча. "Наполи" было засчитано техническое поражение, также с команды было снято одно очко.

Итальянская федерация футбола согласилась с решением лиги, предыдущие апелляции "Наполи" были отклонены.

Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

"Наполи" в турнирной таблице идет на 5-м месте, после 13-матчей у команды 23 очка с учетом штрафа в одно очко. После сегодняшнего решения, неаполитанцы догнали по очкам "Рому", идущую на 4-м месте.

Источник: официальный сайт Олимпийского комитета Италии

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Наполи Ювентус Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Атлетико" на выезде обыграл "Реал Сосьедад"
Андронов: Карреру в "Локомотив" лоббирует агент Гурцкая 1
Штоффельсхаус: уверен, что Антон Миранчук заявит о себе в Европе
"У команды практически не было опыта игры в еврокубках". Бувач - о вылете "Динамо" из Лиги Европы
Иванов и, вероятно, Мелкадзе зимой покинут "Ахмат"
Бывший спортдиректор "Локомотива" Штоффельсхаус - о работе с Семиным: мы были на пути к созданию топ-клуба 1
Бувач: Шварц подходит для реализации того видения футбола, которое мы хотим видеть в "Динамо"
Глушаков - об отставке Карреры из АЕКа: не понимаю, при чем здесь я 1
Трабукки: пока Каррере в Россию вернуться не получится 1
"Валенсия" с Черышевым в составе проиграла "Севилье"
Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч с "Болоньей"
РПЛ опубликовала результаты проверки столкновения фанатов на матче "Зенит" - "Спартак" 2
"Наполи" вернули одно очко, матч с "Ювентусом" будет переигран 2
Талалаев прокомментировал просьбу Черчесова перенести 23-й тур РПЛ
Гинер проиграл выборы, "Спартак" выбирает тренера, "Локомотив" возвращает Семина. Главное за 22 декабря 2
Буффона могут дисквалифицировать за богохульство 1
Каррера уволен с поста главного тренера АЕКа 12
Азар включен в заявку "Реала" на матч Ла Лиги впервые с конца ноября
Семин - о возможном возвращении в "Локо": пока Кикнадзе и Мещеряков в клубе, этого не может быть 1
Стал известен возможный сменщик Кикнадзе на посту гендиректора "Локомотива" 4
Источник: Кикнадзе покинет "Локомотив". Семин войдет в состав менеджмента клуба 3
Агент Карреры: возвращение Массимо в "Спартак"? Возможно. Нужно подождать 7
Сутормин стал лучшим игроком "Зенита" в декабре 3
Агент Пепе: было бы здорово перейти в "Зенит" 10
"Спартак" - Тилю: успехов в Бундеслиге 2
Смородская отреагировала на информацию об участии в выборах главы ФНЛ 2
Источник: Ольга Смородская планирует выдвижение в президенты ФНЛ 1
Прядкин прокомментировал слух о том, что Хачатурянц может стать новым президентом РПЛ 2
Прядкин: РПЛ заканчивает год с минусовым бюджетом впервые за несколько сезонов 3
Источник: председатель совета директоров "Локомотива" Мещеряков покинет свой пост до нового года 1
Все новости
-