"Наполи" вернули одно очко, матч с "Ювентусом" будет переигран

Игра 3-го тура итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Наполи" будет переиграна, неаполитанцы выиграли апелляцию по делу об этом матче.

Фото: "Getty Images"

"Наполи" выиграл апелляцию по делу о несыгранном матче 3-го тура Серии А против "Ювентуса". Такое решение принял апелляционный комитет Олимпийского комитета Италии.



Напомним, неаполитанцы не смогли вылететь на эту встречу после того, как местный орган здравоохранения запретил полет в Турин из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в "Наполи".



Неаполитанцы добивались переноса игры, но руководство Серии А посчитала, что этих оснований недостаточно для переноса матча. "Наполи" было засчитано техническое поражение, также с команды было снято одно очко.



Итальянская федерация футбола согласилась с решением лиги, предыдущие апелляции "Наполи" были отклонены.



Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.



"Наполи" в турнирной таблице идет на 5-м месте, после 13-матчей у команды 23 очка с учетом штрафа в одно очко. После сегодняшнего решения, неаполитанцы догнали по очкам "Рому", идущую на 4-м месте.



Источник: официальный сайт Олимпийского комитета Италии