"Ювентус" разгромно уступил "Фиорентине"

Туринский "Ювентус" уступил дома в матче 14-го тура "Фиорентине" со счетом 0:3.

Фото: ФК "Ювентус"

Первый мяч был забит уже на 3-й минуте. С передачи Франка Рибери отличился форвард "Фиорентины" Душан Влахович.



На 18-й минуте прямой красной карточкой с поля был удален полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо.



Два мяча "фиалки" забили уже в последние пятнадцать минут матча. На 76-й минуте Алекс Сандро перевел мяч в собственные ворота, а на 81-й минуте окончательный счет установил Мартин Касерес.



"Ювентус" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Серии А. У команды Пирло после 13-ти матчей набрано 24 очка. "Ювентус" занимает 4-е место.



"Фиорентина" одержала первую победу после 8-ми матчевой безвыигрышной серии. У команды из Флоренции 14 очков после 14-ти матчей. "Фиалки" идут на 14-м месте.



Чемпионат Италии, 14 тур



"Ювентус" 0:3 "Фиорентина"



Голы: Влахович, 3, Сандро, 76 (авто.), Касерес, 81



Ювентус: Щенсны, Сандро, Бонуччи, Лигт, Куадрадо, Рэмси (Данило, 20), Бентанкур, Маккенни (Кулушевски, 73), Мората (Бернардески, 46), Кьеза, Роналду



Фиорентина: Дронговский, Миленкович, Бираги (Венути, 82), Сантос, Касерес, Песселья, Кастровилли, Амрабат, Валеро (Пульгар, 52), Рибери (Бонавентура, 82), Влахович (Куаме, 75)



Предупреждения: Бираги, 22, Рибери, 37, Валеро, 47



Удаления: Куадрадо, 18