"Ювентус" разгромно уступил "Фиорентине"

Туринский "Ювентус" уступил дома в матче 14-го тура "Фиорентине" со счетом 0:3.
Фото: ФК "Ювентус"
Первый мяч был забит уже на 3-й минуте. С передачи Франка Рибери отличился форвард "Фиорентины" Душан Влахович.

На 18-й минуте прямой красной карточкой с поля был удален полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо.

Два мяча "фиалки" забили уже в последние пятнадцать минут матча. На 76-й минуте Алекс Сандро перевел мяч в собственные ворота, а на 81-й минуте окончательный счет установил Мартин Касерес.

"Ювентус" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Серии А. У команды Пирло после 13-ти матчей набрано 24 очка. "Ювентус" занимает 4-е место.

"Фиорентина" одержала первую победу после 8-ми матчевой безвыигрышной серии. У команды из Флоренции 14 очков после 14-ти матчей. "Фиалки" идут на 14-м месте.

Чемпионат Италии, 14 тур

"Ювентус" 0:3 "Фиорентина"

Голы: Влахович, 3, Сандро, 76 (авто.), Касерес, 81

Ювентус: Щенсны, Сандро, Бонуччи, Лигт, Куадрадо, Рэмси (Данило, 20), Бентанкур, Маккенни (Кулушевски, 73), Мората (Бернардески, 46), Кьеза, Роналду

Фиорентина: Дронговский, Миленкович, Бираги (Венути, 82), Сантос, Касерес, Песселья, Кастровилли, Амрабат, Валеро (Пульгар, 52), Рибери (Бонавентура, 82), Влахович (Куаме, 75)

Предупреждения: Бираги, 22, Рибери, 37, Валеро, 47

Удаления: Куадрадо, 18

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Теги: Ювентус Фиорентина Серия А
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